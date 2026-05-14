16:36 14.05.2026 (обновлено: 17:42 14.05.2026)

Следствие попросило отправить под домашний арест директора певицы Линды

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста для Михаила Кувшинова — директора певицы Линды.
  • Кувшинову вменяют часть четвертую статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").
  • По данным следствия, речь идет о незаконном переоформлении авторских прав на музыкальные произведения, созданные в 1990-х годах.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Следствие ходатайствует перед Тверским районным судом Москвы об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком Михаилу Кувшинову — директору певицы Линды (Светланы Гейман), сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«

"Материалы дела поступили. Кувшинову вменяют часть четвертую статьи 159 УК России. Следствие просит отправить его под домашний арест. Сейчас он находится в статусе подозреваемого", — сказал собеседник агентства.

Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что с певицей и ее представителями проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного дела. По данным следствия, речь идет о незаконном переоформлении авторских прав на музыкальные произведения, созданные в 1990-х годах.
