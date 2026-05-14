Рейтинг@Mail.ru
Новое нападение США на Иран окончится безрезультатно, заявил Аракчи - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:52 14.05.2026
Новое нападение США на Иран окончится безрезультатно, заявил Аракчи

Аракчи: новое нападение США на Иран закончится безрезультатно

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАббас Аракчи
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Аббас Аракчи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что новое нападение США на Иран окончится безрезультатно.
  • Аракчи подчеркнул, что военного решения связанных с Ираном вопросов нет и путь к урегулированию ситуации лежит не через угрозы.
ТЕГЕРАН, 14 мая - РИА Новости. Новое нападение США на Иран окончится безрезультатно, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"Мы привыкли к угрозам. Они уже долгое время повторяют угрозы в различных формах и различными способами, хотя сами знают, что своими угрозами и даже начатой ими войной не добились и не добьются какого-либо результата", - сообщил Аракчи агентству IRNA, комментируя вероятность нападения США на Иран по возвращению Дональда Трампа из Китая.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Иран не отпустит Трампа
Вчера, 08:00
По его словам, военного решения связанных с Ираном вопросов нет.
"Иными словами, путь к урегулированию ситуации лежит не через угрозы. Если они захотят нас испытать и вступить в войну, то не получат ничего, кроме того, что получили в прошлом. Надеюсь, они откажутся от такой риторики в пользу рационального подхода, хотя надежды на то, что они обратятся к логике, нет", - добавил министр.
На фоне визита Трампа в Китай министр обороны еврейского государства Исраэль Кац заявлял, что Израиль готов к возможному возобновлению боевых действий против Ирана, если это потребуется для нейтрализации остающихся угроз.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Нарышкин не исключает возможность новой эскалации вокруг Ирана
Вчера, 11:17
 
В миреИранСШАКитайАббас АракчиДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против ИранаИсраэль Кац
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала