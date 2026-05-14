Новое нападение США на Иран окончится безрезультатно, заявил Аракчи

ТЕГЕРАН, 14 мая - РИА Новости. Новое нападение США на Иран окончится безрезультатно, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"Мы привыкли к угрозам. Они уже долгое время повторяют угрозы в различных формах и различными способами, хотя сами знают, что своими угрозами и даже начатой ими войной не добились и не добьются какого-либо результата", - сообщил Аракчи агентству IRNA, комментируя вероятность нападения США на Иран по возвращению Дональда Трампа из Китая.
По его словам, военного решения связанных с Ираном вопросов нет.
"Иными словами, путь к урегулированию ситуации лежит не через угрозы. Если они захотят нас испытать и вступить в войну, то не получат ничего, кроме того, что получили в прошлом. Надеюсь, они откажутся от такой риторики в пользу рационального подхода, хотя надежды на то, что они обратятся к логике, нет", - добавил министр.
На фоне визита Трампа в Китай министр обороны еврейского государства Исраэль Кац заявлял, что Израиль готов к возможному возобновлению боевых действий против Ирана, если это потребуется для нейтрализации остающихся угроз.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.