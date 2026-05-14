А7А5 провела опрос участников российского рынка криптовалют
20:14 14.05.2026 (обновлено: 20:15 14.05.2026)
А7А5 провела опрос участников российского рынка криптовалют

Более 96% участников рынка криптовалют используют их для финансовых операций

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Большинство участников российского рынка криптовалют владеют этими цифровыми активами более трех лет и используют их в финансовых операциях, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией A7A5.
"73,6% участников рынка, принявших участие в опросе, отметили, что держат криптовалюту более трех лет и прошли через несколько рыночных циклов, включая обвал 2022 года. Более половины (57,4%) связаны с цифровыми активами по бизнесу, а 96,3% инвесторов используют их на практике, а не только для хранения", - говорится в сообщении компании.
При этом самыми популярными сценариями использования криптовалюты являются инвестиции (25,5% участников опроса) и накопления (19,9%). Трейдингом занимаются 26,5% респондентов. Для трансграничных платежей ее используют 17,3%. Еще 5,5% опрошенных используют криптовалюту для сохранения финансовой анонимности.
"Криптовалюта занимает существенную долю в портфелях: 56,7% держат в ней более 30% своих активов, а 22,7% — от 75 до 100%. Это говорит о высокой концентрации риска у значительной части аудитории", - отметили в А7А5.
Самым прибыльным активом 25,6% участников исследования назвали биткойн. На втором месте — другие альткойны (21,1%), на третьем — стейблкойн USDT (16,4%).
Более половины (55,9%) участников рынка хранят активы самостоятельно — в некастодиальных кошельках, когда пользователь сам контролирует доступ к своим средствам без посредников. Еще 38,6% держат активы на централизованных биржах. Также чуть более половины (51,6%) респондентов отметили, что используют AML-проверки для оценки происхождения средств и контрагентов, тогда как 48,4% не делают этого вовсе. Наиболее популярный инструмент — встроенные функции бирж.
А7 — российская система международных расчетов, созданная при участии банка ПСБ. Ежедневно через нее проводится более 2 тысяч платежей, клиентская база насчитывает свыше 10 тысяч компаний. По данным опроса, 53,7% респондентов назвали стейблкойн А7А5 главной альтернативой USDT и USDC. Согласно расчетам компании по итогам исследования, доля A7A5 на рынке недолларовых стейблкойнов в 2026 году составляет 41% — около 550 миллионов долларов. Ближайший конкурент EURC занимает 32%.
В опросе приняли участие 1000 человек, преимущественно активные участники рынка из России и русскоязычного зарубежья. Средний возраст участника рынка — 36,3 года. Большинство — мужчины (89,6%) с высшим образованием (73,4%) и доходом средним или выше среднего (76,3%). Географически рынок сконцентрирован в крупных российских городах: Москве и Подмосковье (37,9%) и Санкт-Петербурге (10,7%). Остальные участники — из Краснодарского края (4,4%), Татарстана (2,6%), Свердловской и Ростовской областей (по 2,1%). Еще 9,2% опрошенных находятся за рубежом — в Белоруссии (1,8%), ОАЭ (1%), Грузии (0,8%), Казахстане (0,8%), Таиланде (0,5%) и Турции (0,5%).
