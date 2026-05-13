McDonald's зарегистрировал два товарных знака в России

Вывеска ресторана McDonald's. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ушедшая из России сеть ресторанов быстрого питания McDonald's зарегистрировала в стране два товарных знака для работы кафе и благотворительного дома, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, компания подала заявки на регистрацию товарных знаков McCafé и Ronald McDonald House в декабре 2024 года. В мае 2026 года Роспатент принял положительное решение об их регистрации.
Теперь под этими товарными знаками компания сможет продавать готовые сэндвичи, выпечку, кондитерские изделия и организовывать сбор благотворительных средств.
Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдоналд. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". По состоянию на 30 июня сеть насчитывала более 44 тысяч ресторанов в 114 странах мира.
McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта 2022 года. Решение объясняли возникшими "операционными, техническими и логистическими сложностями". Покупателем ее российских активов стал лицензиат компании Александр Говор, при этом, по условиям соглашения, продавец в течение 15 лет вправе "на рыночных условиях" выкупить бизнес обратно.
Первый ресторан под новым брендом "Вкусно - и точка" открылся в Москве 12 июня 2022 года.
РоссияКалифорнияСШАMcDonald's CorporationФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
