Гладков сообщил еще о 2 млрд руб для потерявших жилье белгородцев

БЕЛГОРОД, 13 мая – РИА Новости. Белгородская область получит дополнительно еще 2 миллиарда рублей из федерального бюджета на решение жилищного вопроса пострадавших жителей региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"На прошлой неделе правительство РФ подписало распоряжение о перечислении еще двух миллиардов рублей из федерального бюджета на приобретение нового жилья тем людям, чьи населенные пункты были закрыты в конце 2025 года. Деньги получат… 315 семей. Средства поступят жителям после прохождения необходимых процедур", — сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
Губернатор уточнил, что средства предназначаются жителям семи округов: Белгородского, Борисовского, Валуйского, Волоконовского, Грайворонского, Краснояружского, Шебекинского. Так, пострадавшие в результате действий ВСУ жители смогут приобрести новое жилье взамен полностью утраченного, а также те, чье жилье находится в населенных пунктах белгородского приграничья, закрытых из-за текущей оперативной обстановки.
В начале 2026 года стало известно о том, что правительство РФ планирует выделить 14 миллиардов рублей для жителей приграничья Белгородской области, лишившихся своего жилья. В марте этого года средства на решение жилищного вопроса уже получили 265 пострадавших белгородских семей, чьи населенные пункты были закрыты в конце 2025 года. Общая сумма первого в 2026 году транша составила 2 миллиарда рублей. В ближайшее время регион ожидает поступление еще 2 миллиардов рублей.
Как уточнили в правительстве региона, в Белгородской области с 2023 года выполняют прямое поручение президента РФ Владимира Путина по решению жилищного вопроса пострадавших жителей Белгородской области. За все время регион получил уже свыше 26 миллиардов рублей федеральных средств на эти цели. На сегодняшний день из более чем 5 тысяч собственников, потерявших свое жилье, свыше 4 тысяч уже получили либо новые дома и квартиры, либо средства на спецсчета.