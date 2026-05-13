Гладков сообщил еще о 2 млрд руб для потерявших жилье белгородцев

БЕЛГОРОД, 13 мая – РИА Новости. Белгородская область получит дополнительно еще 2 миллиарда рублей из федерального бюджета на решение жилищного вопроса пострадавших жителей региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"На прошлой неделе правительство РФ подписало распоряжение о перечислении еще двух миллиардов рублей из федерального бюджета на приобретение нового жилья тем людям, чьи населенные пункты были закрыты в конце 2025 года. Деньги получат… 315 семей. Средства поступят жителям после прохождения необходимых процедур", — сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.

Губернатор уточнил, что средства предназначаются жителям семи округов: Белгородского, Борисовского, Валуйского, Волоконовского, Грайворонского, Краснояружского, Шебекинского. Так, пострадавшие в результате действий ВСУ жители смогут приобрести новое жилье взамен полностью утраченного, а также те, чье жилье находится в населенных пунктах белгородского приграничья, закрытых из-за текущей оперативной обстановки.

В начале 2026 года стало известно о том, что правительство РФ планирует выделить 14 миллиардов рублей для жителей приграничья Белгородской области, лишившихся своего жилья. В марте этого года средства на решение жилищного вопроса уже получили 265 пострадавших белгородских семей, чьи населенные пункты были закрыты в конце 2025 года. Общая сумма первого в 2026 году транша составила 2 миллиарда рублей. В ближайшее время регион ожидает поступление еще 2 миллиардов рублей.