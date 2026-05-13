Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимиру Зеленскому нанесли удар новые обвинения, предъявленные НАБУ и САП экс-главе его офиса Андрею Ермаку.
- Экс-глава ОП приносит Зеленскому все больше проблем, отмечается, что глава киевского режима уволил его только тогда, когда откладывать решение уже было нельзя из-за обвинений в коррупции, что еще больше подорвало его репутацию.
- Есть опасения, что в ходе судов над Ермаком могут раскрыться новые детали, которые могут негативно повлиять на Зеленского и его отношения с Евросоюзом.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский получил удар после того, как НАБУ и САП предъявили новые обвинения экс-главе его офиса Андрею Ермаку, пишет Neue Zürcher Zeitung.
"Дело "Мидас" становится для него все более серьезной политической проблемой. Зеленский уволил Ермака, но сделал это лишь тогда, когда откладывать решение уже было невозможно. До этого Ермак на протяжении пяти лет оставался ключевой фигурой в украинской системе, по словам наблюдателей, участвовал во всех важных кадровых решениях и даже вмешивался в военные вопросы", — говорится в публикации.
Отмечается, что Зеленский должен опасаться, что в ходе судов над Ермаком будут раскрыты новые детали, которые могут бросить тень и на него самого. Как заявил украинский политолог Владимир Фесенко, свежие данные антикоррупционных органов стали "бомбой замедленного действия" для главы киевского режима, так как они могут негативно повлиять на будущие выборы и отношения с Евросоюзом.
На этой неделе НАБУ и САП предъявили бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку обвинения в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу.
Следом ведомства сообщили, что фигурантами стали еще шесть человек. Имена не называются, однако, по данным издания "Страна.ua", речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о коррупции. Также среди фигурантов есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Владимира Зеленского.
Позднее глава САП Александр Якименко заявил, что ведомство ходатайствует об аресте Ермака, предлагается назначить залог в размере 180 миллионов гривен.
Экс-главу офиса Зеленского уволили в ноябре на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике.