Стало известно, какую зарплату предлагают курьерам в России

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Медианная предлагаемая заработная плата курьерам в России, по данным за март 2026 года, составила 158,8 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса hh.ru.

"Медианная предлагаемая заработная плата для курьеров составила 158,8 тысячи рублей, что на 17% или 23 тысячи рублей больше, чем год назад", - говорится в сообщении.