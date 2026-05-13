В Ярославле осудили мужчину, устроившего погром в магазине

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 мая – РИА Новости. Дебошира, устроившего погром в магазине в Ярославле и ранившего ножницами покупательницу, осудили на три года колонии, сообщила прокуратура Ярославской области

В январе УМВД сообщило о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия" после инцидента в одном из магазинов Ярославля . По данным полиции, мужчина вел себя неадекватно, крича и разбрасывая товар с полок, а затем ранил покупательницу ножницами. Дебошира скрутили другие посетители магазина, они же вызвали полицию.

По данным прокуратуры, ранее мужчина неоднократно судим за различные преступления, в том числе относящиеся к категории тяжких; в очередной раз освободился из мест лишения свободы осенью 2025 года.

"С учетом позиции государственного обвинителя Красноперекопский районный суд Ярославля назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.