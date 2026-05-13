17:12 13.05.2026
В Ярославле осудили мужчину, устроившего погром в магазине

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ярославле осудили мужчину, который устроил погром в магазине и ранил покупательницу ножницами.
  • Виновному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
  • Суд взыскал с осужденного компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 мая – РИА Новости. Дебошира, устроившего погром в магазине в Ярославле и ранившего ножницами покупательницу, осудили на три года колонии, сообщила прокуратура Ярославской области.
В январе УМВД сообщило о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия" после инцидента в одном из магазинов Ярославля. По данным полиции, мужчина вел себя неадекватно, крича и разбрасывая товар с полок, а затем ранил покупательницу ножницами. Дебошира скрутили другие посетители магазина, они же вызвали полицию.
По данным прокуратуры, ранее мужчина неоднократно судим за различные преступления, в том числе относящиеся к категории тяжких; в очередной раз освободился из мест лишения свободы осенью 2025 года.
"С учетом позиции государственного обвинителя Красноперекопский районный суд Ярославля назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по иску потерпевшей, заявленному с помощью прокуратуры района, суд взыскал с осужденного в ее пользу компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.
