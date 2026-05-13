16:52 13.05.2026
Ямал вошел в пятерку лучших по итогам Всероссийской олимпиады школьников

САЛЕХАРД, 13 мая – РИА Новости. Ямал вошел в пятерку лидеров России по эффективности раскрытия талантов школьников, показав высокие результаты по итогам Всероссийской олимпиады школьников, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Второй год подряд Ямал занимает пятое место в рейтинге эффективности по раскрытию талантов школьников. Участие в заключительных этапах олимпиады приняли 46 ребят с Ямала, из них пять человек стали победителями, а 17 – призерами. В этом году ямальцы показали высокий уровень знаний по предметам естественно-научного и общественно-научного профилей", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, рейтинг составлен информационным партнером ВсОШ, он учитывает количество дипломов на 100 тысяч населения. Такой подход позволяет объективно оценить эффективность работы с талантами, исключая преимущество крупных регионов. В прошлом году Ямал впервые за пять лет вошел в пятерку лидеров, поднявшись с 60-го места.
Летом, уточняют в правительстве Ямала, продолжится олимпиадная подготовка. Профильные смены по 12 предметам для 360 ребят пройдут на базе лагеря в Тюменской области. Также 63 школьника станут участниками ежегодной ямальской смены в образовательном центре "Сириус". Кроме того, с 2022 года Ямал сотрудничает с Московским физико-техническим институтом в рамках подготовки олимпиадных сборных.
По инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова ямальские победители и призеры финального этапа ВсОШ получат денежные премии в размере 300 и 150 тысяч рублей соответственно. Аналогичные выплаты предусмотрены и для педагогов, подготовивших школьников к олимпиаде, добавили в пресс-службе.
 
