WSJ: глава "Моссада" посещал ОАЭ для координации действий в войне с Ираном

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая - РИА Новости. Директор израильской службы внешней разведки "Моссад" Давид Барнеа по меньшей мере дважды посещал Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) во время войны с Ираном в марте и апреле с целью координации действий, сообщило в среду издание Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на арабские источники.
Издание подчеркивает, что в ходе военной кампании против Ирана две страны демонстрировали тесную координацию в сфере безопасности.
Посол США в Израиле Майк Хакаби во вторник сообщил, что Израиль направил в ОАЭ противоракетные комплексы "Железный купол" с личным составом.