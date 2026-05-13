Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ивано-Франковске прогремели взрывы.
- В области звучит воздушная тревога.
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Взрывы раздаются в среду в Ивано-Франковске на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное".
"В Ивано-Франковске раздаются взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Ивано-Франковской области звучит воздушная тревога.
В Ужгороде прогремел взрыв
Вчера, 16:50