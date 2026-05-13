"Портовый Альянс" увеличил выгрузку вагонов на 8% - РИА Новости, 13.05.2026
14:07 13.05.2026
"Портовый Альянс" увеличил выгрузку вагонов на 8%

Портальные краны Мурманского морского торгового порта
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Общий объем выгрузки на терминалах группы компаний "Портовый Альянс" за четыре месяца 2026 года вырос на 8% к уровню прошлого года и составил 189,2 тысячи вагонов, сообщает пресс-служба организации.
Совокупный объем погрузки на суда за этот же период достиг 13,68 миллиона тонн, что на 10% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
Ключевым фактором роста стали показатели дальневосточного терминала "Остерра". Объем выгрузки увеличился на 39%, превысив 104,5 тысячи вагонов. Среднесуточный темп обработки грузов на терминале вырос до 871 вагона (против 627 в 2025 году). Положительную динамику на Дальнем Востоке показал и Малый порт в Находке, увеличивший выгрузку на 7% – до 16,5 тысячи вагонов.
"В условиях высокой нагрузки на Восточный полигон это результат эффективного использования перевалочных мощностей, филигранной работы диспетчерских служб, слаженной работы с ДВЖД и внедрения цифровых систем автоматизации процессов", – пояснила заместитель начальника Управления по технологической организации перевозок и развитию железнодорожного комплекса портов компании Светлана Голышева, ее слова приводит пресс-служба организации.
В Мурманском транспортном узле ситуация разнонаправленная. Мурманский балкерный терминал (МБТ), специализирующийся на перевалке минеральных удобрений, показал рост в 18%, обработав с начала года более 20,2 тысячи вагонов. В Мурманском морском торговом порту (ММТП) выгрузка сократилась до 37,8 тысячи вагонов против 54,7 тысячи в прошлом году. Снижение объемов выгрузки (с 11,9 до 10 тысяч вагонов) также зафиксировано на Туапсинском балкерном терминале.
"Даже при снижении объемов на отдельных площадках группа в целом сохраняет положительную динамику. Совокупно за январь-апрель 2026 года терминалы “Портового Альянса” выгружали в среднем 1577 вагонов в сутки, что на 123 единицы выше показателей аналогичного периода прошлого года. Рост погрузки на флот на фоне роста выгрузки вагонов свидетельствует о высокой оборачиваемости портовых мощностей группы, что особенно важно в обеспечении стратегического экспорта России в условиях растущей нагрузки на ключевые транспортные полигоны", – заключила Голышева.
В пресс-службе напомнили, что АО "Портовый Альянс" управляет морскими портами и терминалами в трех бассейнах РФ: Дальневосточном, Северо-Западном и Азово-Черноморском. Суммарная мощность активов – более 80 миллионов тонн грузов в год. Группа специализируется на перевалке минеральных удобрений и энергетического угля, обеспечивая стратегические экспортные маршруты российской экономики.
 
