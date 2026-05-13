Рейтинг@Mail.ru
Выборы губернатора Белгородской области пройдут 20 сентября - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:46 13.05.2026 (обновлено: 22:47 13.05.2026)
Выборы губернатора Белгородской области пройдут 20 сентября

Избирком: выборы губернатора Белгородской области пройдут 20 сентября

© РИА Новости / Владимир Корнев | Перейти в медиабанкВид на город Белгород
Вид на город Белгород - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Владимир Корнев
Перейти в медиабанк
Вид на город Белгород. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Выборы губернатора Белгородской области состоятся 20 сентября.
БЕЛГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Выборы губернатора Белгородской области состоятся в Единый день голосования 20 сентября, сообщил РИА Новости председатель Избирательной комиссии Белгородской области Игорь Лазарев.
Ранее президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова по собственному желанию, врио губернатора региона назначен Александр Шуваев.
"Выборы губернатора Белгородской области будут проходить в Единый день голосования 20 сентября", - сказал Лазарев.
Он напомнил, что в этот день также пройдут выборы в Государственную Думу.
Александр Шуваев родился в 1981 году в Новом Осколе Белгородской области. Окончил в 2002 году Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище, в 2015 году - Военный учебно-научный центр Сухопутных войск академии Вооруженных Сил РФ. Участник военной операции России в Сирии и специальной военной операции. Генерал-майор. Герой России, Герой ЛНР, кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени, ордена Александра Невского, трех орденов Мужества. Участник второго потока программы "Время Героев". С января 2026 года был заместителем губернатора Иркутской области.
Вячеслав Гладков родился 15 января 1969 года. 18 ноября 2020 года указом президента РФ был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. По итогам выборов избран губернатором Белгородской области, в должность губернатора вступил 27 сентября 2021 года. Имеет ряд наград и медалей, включая медаль "За заслуги в развитии ЖКХ России" (2003) и Орден Мужества (2024).
Александр Шуваев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Участник "Времени героев" Шуваев стал врио главы Белгородской области
Вчера, 19:33
 
Белгородская областьВладимир ПутинВячеслав ГладковРоссияНовый ОсколПолитикаАлександр Шуваев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала