Выборы губернатора Белгородской области пройдут 20 сентября

БЕЛГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Выборы губернатора Белгородской области состоятся в Единый день голосования 20 сентября, сообщил РИА Новости председатель Избирательной комиссии Белгородской области Игорь Лазарев.
Ранее президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова по собственному желанию, врио губернатора региона назначен Александр Шуваев.
"Выборы губернатора Белгородской области будут проходить в Единый день голосования 20 сентября", - сказал Лазарев.
Он напомнил, что в этот день также пройдут выборы в Государственную Думу.
Александр Шуваев родился в 1981 году в Новом Осколе Белгородской области. Окончил в 2002 году Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище, в 2015 году - Военный учебно-научный центр Сухопутных войск академии Вооруженных Сил РФ. Участник военной операции России в Сирии и специальной военной операции. Генерал-майор. Герой России, Герой ЛНР, кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени, ордена Александра Невского, трех орденов Мужества. Участник второго потока программы "Время Героев". С января 2026 года был заместителем губернатора Иркутской области.
Вячеслав Гладков родился 15 января 1969 года. 18 ноября 2020 года указом президента РФ был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. По итогам выборов избран губернатором Белгородской области, в должность губернатора вступил 27 сентября 2021 года. Имеет ряд наград и медалей, включая медаль "За заслуги в развитии ЖКХ России" (2003) и Орден Мужества (2024).