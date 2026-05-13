В Запорожской области уничтожили ДРГ ВСУ из иностранных наемников

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Диверсионно-разведывательная группа ВСУ, состоявшая из четырех колумбийских наемников, уничтожена в районе населенного пункта Приморское в Запорожской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В районе села Приморское Запорожской области нами была уничтожена украинская ДРГ, состоявшая из четырех колумбийских наемников. Изучив захваченные трофеи и проанализировав тактику действий диверсантов врага, мы пришли к выводу, что целью колумбийских наемников было проведение медийно-пропагандисткой акции, вероятно, с использованием колумбийского флага, который диверсанты несли с собой", - сообщил представитель российских силовых структур.
По словам собеседника агентства, данные радиоперехвата, а также захваченные у ликвидированной ДРГ трофеи свидетельствуют, что целью акции была демонстрация якобы успешных наступательных действий ВСУ на запорожском направлении.
В составе группы были четыре колумбийца, о чем свидетельствуют найденные при них жетоны и документы. Экипированы диверсанты были по стандартам ВСУ, они имели при себе амуницию и вооружение производства стран НАТО.
Российские силовики передали РИА Новости видео объективного контроля, зафиксировавшее оперативное проведение досмотра ликвидированных диверсантов непосредственно после боя.