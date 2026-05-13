МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Воинские части на Украине за свой счет доставляли наемников из нескольких стран в ВСУ, сообщил РИА Новости пророссийский хакер PalachPro, которому удалось взломать базу данных военкоматов Киевской области.
Хакер рассказал, что в результате взлома получил данные военкоматов Киевской области.
"В поименном списке иностранных наемников, прибывших по контракту для службы в рядах ВСУ, указывается доставка боевиков - за личные средства войсковой части, куда они пребывают", - сказал хакер.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.