Воинские части на Украине за свой счет доставляли иностранных наемников ВСУ
22:48 13.05.2026
Воинские части на Украине за свой счет доставляли иностранных наемников ВСУ

Форма украинского военного. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пророссийский хакер PalachPro сообщил, что воинские части на Украине за свой счет доставляли иностранных наемников в ВСУ.
  • В поименном списке иностранных наемников указывается, что доставка наемников осуществляется за личные средства войсковой части, куда они пребывают.
  • Минобороны России заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве «пушечного мяса».
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Воинские части на Украине за свой счет доставляли наемников из нескольких стран в ВСУ, сообщил РИА Новости пророссийский хакер PalachPro, которому удалось взломать базу данных военкоматов Киевской области.
Хакер рассказал, что в результате взлома получил данные военкоматов Киевской области.
"В поименном списке иностранных наемников, прибывших по контракту для службы в рядах ВСУ, указывается доставка боевиков - за личные средства войсковой части, куда они пребывают", - сказал хакер.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
