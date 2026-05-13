МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Украинских офицеров ПВО переводят в штурмовики из-за колоссальных потерь ВСУ в Волчанском районе, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

В качестве примера он привел факт уничтожения на линии боевого соприкосновения в составе штурмовой группы ВСУ некоего Григория Бобира, который официально проходил службу в должности командира взвода РЛС.