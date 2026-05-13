В Брянской области мирный житель погиб при ударе ВСУ

БРЯНСК, 13 мая – РИА Новости. Мирный житель погиб, повреждено отделение "Почты России " при ударе ВСУ по Севскому району Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"ВСУ атаковали территорию, прилегающую к отделению "Почты России" в городе Севск… В результате … погиб мирный житель. Повреждено здание "Почты России, три легковых автомобиля", - написал глава региона на платформе "Макс".
Богомаз выразил соболезнования родным погибшего, заявил, что семье будет оказана материальная помощь и поддержка.
22 июня 2022, 17:18