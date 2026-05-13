Житель Москвы получил 12 лет колонии за финансирование ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Москвы получил 12 лет колонии строгого режима за госизмену и финансирование ВСУ.
- В период с июля по декабрь 2022 года он переводил деньги на криптовалютные кошельки, используемые для помощи украинским военизированным объединениям.
- Суд также назначил ему штраф в размере ста тысяч рублей.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Житель Москвы осужден на 12 лет колонии строгого режима за госизмену и оказание финансовой помощи ВСУ, сообщает управление ФСБ Чувашии.
Установлено, что в период с июля по декабрь 2022 года 28-летний житель Москвы неоднократно осуществлял переводы денежных средств на криптовалютные кошельки, используемые для финансирования украинских военизированных объединений с целью ведения боевых действий против военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации.
"Верховный суд Чувашской республики признал жителя Москвы виновным в государственной измене в форме оказания финансовой помощи иностранному государству (статья 275 УК РФ). Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.