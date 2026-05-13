В Брянской области два человека получили ранения из-за атак ВСУ

БРЯНСК, 13 мая - РИА Новости. ВСУ атаковали Брянский район, ранены мужчина и женщина, восемь жилых домов повреждены, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"ВСУ атаковали с помощью БПЛА самолетного типа деревню Антоновка Брянского района. В результате… ранены два мирных жителя. Женщина и мужчина доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Повреждены восемь жилых домов, гражданский автомобиль, ликвидировано возгорание хозпостройки", - написал глава региона.
По словам Богомаза, на месте работают оперативные и экстренные службы, комиссия по оценке ущерба.
