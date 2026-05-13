ЛУГАНСК, 13 мая — РИА Новости. ВСУ испытывают сильный дефицит штурмовиков на донецком участке фронта, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 7-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Южная" с позывным "Москва".
"Сопротивление сейчас слабенькое в ВСУ, штурмовики стали слабыми. Их (украинских военнослужащих — ред.) же ловят на улице (принудительно мобилизуют — ред.) Они готовы сдаваться, но не всегда получается, так как свои же их и убьют", — рассказал "Москва".
По его словам, отсутствие хороших бойцов на земле ВСУ пытается компенсировать большим количеством ударных дронов различных видов.