ВСУ меняют тактику на харьковском участке фронта из-за дронов ВС России
06:01 13.05.2026 (обновлено: 09:28 13.05.2026)
ВСУ меняют тактику на харьковском участке фронта из-за дронов ВС России

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ вынуждены менять тактику на харьковском участке фронта из-за активности российских дронов.
  • Российские дроны мешают ВСУ использовать артиллерию и свободно перемещаться, вынуждая противника адаптироваться к новым условиям.
  • На харьковском участке налажено взаимодействие между подразделениями российской группировки «Север», что усложняет противнику возможность уйти с данного участка.
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 мая - РИА Новости. ВСУ вынуждены менять тактику из-за активности российских дронов на харьковском участке фронта, рассказал РИА Новости командир группы БПЛА батальона "Ваха" спецназа "Ахмат" с позывным "Узбек".
"Обстановка здесь (в Харьковской области – ред.) стабильно напряженная. У нас работы много хватает. Командир поставил четкие задачи: находить артиллерию, пункты управления БПЛА, срывать ротации противника", - рассказал "Узбек".
Боец "Ахмата" отметил, что на данный момент из-за активности российских дронов на харьковском участке фронта, ВСУ вынуждены менять тактику как в использовании артиллерии, так и в целом в передвижении.
"Противник тоже учится, меняет тактику. Самоходки (САУ) стараются держать подальше. Выезжают на разные огневые позиции – отрабатывают и сразу же пытаются уезжать. Не так давно уничтожили у них британскую самоходную установку AS-90", - пояснил собеседник агентства.
По его словам, также все больше появляется участков, на которых ВСУ лишены возможности передвигаться, поэтому там появляется все больше наземных роботов.
"Они наземной робототехникой пользуются, куда на машине не вариант им подъехать, даже в туман очень опасно", - пояснил боец.
Он уточнил, что на данном участке налажено взаимодействие с рядом других подразделений российской группировки "Север", поэтому если цель обнаружена, то противнику достаточно проблематично уйти с данного участка.
"В серой зоне создаем им неприятности на ротациях, "ждунами" пользуемся (дроны, которые ждут противника в засаде – ред.). Противник под нас подстраивается, а мы как били, бьем и будем бить", - сказал "Узбек".
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
