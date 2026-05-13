Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ переброшены из Харьковской области в Сумскую область.
- Украинские военнослужащие жалуются на отмену отпусков и отсутствие полноценного отдыха после вывода с позиций.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Подразделения 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ переброшены из Харьковской области в Сумскую область, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, украинские военнослужащие жалуются на отмену отпусков и отсутствие полноценного отдыха после вывода с позиций.
"Подразделения 72-й омбр ВСУ, выведенные на ротацию из Харьковской области, были переброшены в Сумскую область", — рассказал он.
В Сумской и Харьковской областях действует российская группировка войск "Север". За минувшие сутки противник потерял в зоне ее ответственности до 145 военных и 17 автомобилей.