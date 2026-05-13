МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Подразделения 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ переброшены из Харьковской области в Сумскую область, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, украинские военнослужащие жалуются на отмену отпусков и отсутствие полноценного отдыха после вывода с позиций.

"Подразделения 72-й омбр ВСУ , выведенные на ротацию из Харьковской области , были переброшены в Сумскую область", — рассказал он.