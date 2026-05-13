Взятые в плен при освобождении Кривых Лук боевики ВСУ владели информацией - РИА Новости, 13.05.2026
Специальная военная операция на Украине
 
02:44 13.05.2026
Взятые в плен при освобождении Кривых Лук боевики ВСУ владели информацией

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ходе освобождения Кривых Лук в ДНР российская группировка войск «Южная» взяла в плен украинских солдат.
  • Пленные украинские солдаты предоставили ценные разведданные, которые помогли обнаружить накопление пехоты ВСУ в этом районе.
  • Благодаря полученной информации украинские военные были застигнуты врасплох.
ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Украинские солдаты, которых взяли в плен при освобождении Кривых Лук в ДНР, оказались ценным трофеем для штурмовиков российской группировки войск "Южная", так как они владели ценной информацией, рассказал РИА Новости командир роты 7-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ с позывным "Щелкун".
Минобороны 8 мая сообщило, что бойцы "Южной" группировки освободили населенный пункт Кривая Лука в ДНР, сообщило Минобороны РФ 8 мая.
"Из ценных трофеев - взяли пленных. Которые нам доводили при допросе информацию разную", — рассказал "Щелкун".
Благодаря информации, полученной в результате допросов, и разведанным российские штурмовики обнаружили накопление пехоты ВСУ в данном районе, и выяснили, что у них не было ротации. В итоге украинские боевики оказались застигнуты врасплох, рассказал командир штурмового отделения бригады с позывным "Химик".
"Они (украинские военные - ред.) сопротивлялись, одни сдавались, некоторые нет… у нас есть такое понятие - эффект неожиданности, его мы и использовали", - уточнил "Химик".
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
