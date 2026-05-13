Взятые в плен при освобождении Кривых Лук боевики ВСУ владели информацией

ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Украинские солдаты, которых взяли в плен при освобождении Кривых Лук в ДНР, оказались ценным трофеем для штурмовиков российской группировки войск "Южная", так как они владели ценной информацией, рассказал РИА Новости командир роты 7-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ с позывным "Щелкун".

Минобороны 8 мая сообщило, что бойцы "Южной" группировки освободили населенный пункт Кривая Лука в ДНР.

"Из ценных трофеев - взяли пленных. Которые нам доводили при допросе информацию разную", — рассказал "Щелкун".

Благодаря информации, полученной в результате допросов, и разведанным российские штурмовики обнаружили накопление пехоты ВСУ в данном районе, и выяснили, что у них не было ротации. В итоге украинские боевики оказались застигнуты врасплох, рассказал командир штурмового отделения бригады с позывным "Химик".