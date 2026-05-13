Путин проведет встречу с главой Нового банка развития

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду встретится с главой Нового банка развития Дилмой Роуссефф в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Путин примет в Кремле находящуюся с визитом в Москве Дилму Роуссефф, это президент Нового банка развития (НБР), который в эти дни в Москве проводит годовое собрание совета управляющих. И по этому случаю Дилма Роуссефф сегодня будет на беседе с президентом Путиным. Это очень успешный финансовый институт БРИКС. Есть о чем поговорить, много конструктивных тем", - сказал Песков журналистам.
Президент также в среду проведет ряд встреч непубличного характера, добавил Песков.
