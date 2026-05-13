В ВОЗ предупредили о риске перехода новых вирусов от животных к людям

МАДРИД, 13 мая - РИА Новости. Изменение климата и перемещение населения могут способствовать переходу новых вирусов от животных к людям, заявила глава подразделения ВОЗ по новым зоонозным заболеваниям Диана Рохас Альварес.
"Есть сотни таких вирусов, которые циркулируют в природе. Многие животные не имеют симптомов, они не болеют, они являются только резервуарами. Это угроза, и изменение климата и перемещение населения могут способствовать тому, что эти вирусы перейдут к людям", - сказала она в интервью газете Pais.
По словам представителя ВОЗ, ее подразделение следит более чем за 100 заболеваниями, которые могут передаваться от животных человеку. Так, только среди вирусов, переносимых комарами, ВОЗ постоянно наблюдает более десяти потенциально опасных патогенов.
Она подчеркнула, что случай с судном MV Hondius, на борту которого ранее выявили вспышку хантавируса, показал необходимость готовности к подобным сценариям, особенно на круизных судах, где инфекция может распространяться в замкнутом пространстве.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила 11 случаев заражения, три человека скончались.
Судно MV Hondius прибыло к острову Тенерифе после стоянки у Кабо-Верде. Испанские власти организовали поэтапную высадку и репатриацию пассажиров и части экипажа. После завершения их высадки судно продолжило путь в Нидерланды, где пройдет его дезинфекция.