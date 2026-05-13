Рейтинг@Mail.ru
Россияне стали чаще пересаживать волосы в Турции, рассказал врач - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:40 13.05.2026
Россияне стали чаще пересаживать волосы в Турции, рассказал врач

РИА Новости: Россияне стали чаще пересаживать волосы в Турции

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Флаг Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Граждане России стали чаще приезжать в Турцию для проведения операций по пересадке волос.
  • Ежегодно Турцию для пересадки волос посещают более 500 тысяч иностранных пациентов, и на страну приходится до 60–70% мирового рынка таких услуг.
  • Российские граждане активно интересуются комплексными пакетами медицинского туризма, включающими трансфер, проживание и послеоперационное сопровождение.
АНКАРА, 13 мая — РИА Новости. Граждане России стали чаще приезжать в Турцию для проведения операций по пересадке волос, сообщила РИА Новости турецкий врач Мерве Дузчимен.
По данным отраслевых исследований, ежегодно Турцию для проведения подобных процедур посещают более 500 тысяч иностранных пациентов, а на страну приходится до 60–70% мирового рынка пересадки волос. Наиболее востребованным направлением остается Стамбул, где работают сотни специализированных клиник. Стоимость пересадки волос в Турции в среднем составляет от 1,5 тысячи до 3,5 тысячи евро, что значительно ниже цен в странах Европы и США.
Врач со шприцом - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Дерматолог рассказал, можно ли самостоятельно лечить выпадение волос
3 февраля, 00:49
"В последние годы число пациентов из России заметно выросло, и многие приезжают именно за услугами в сфере пересадки волос", — рассказала врач.
По словам Дузчимен, Турция остается одним из мировых центров медицинского туризма благодаря относительно доступным ценам, большому опыту специалистов и высокой конкуренции среди клиник. Она отметила, что многие иностранные пациенты выбирают турецкие клиники из-за сочетания стоимости и качества услуг.
Врач подчеркнула, что российские граждане особенно активно интересуются комплексными пакетами медицинского туризма, включающими трансфер, проживание и послеоперационное сопровождение. По ее словам, значительная часть пациентов приезжает в Стамбул и Анкару по рекомендациям знакомых и через социальные сети.
Дузчимен отметила, что спрос на процедуры эстетической медицины в Турции продолжает расти на фоне высоких цен на аналогичные услуги в Европе и ряде других стран. По ее оценке, медицинский туризм остается одним из наиболее быстрорастущих направлений турецкого сектора услуг.
Девушка расчесывает волосы - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Дерматолог назвал возможные причины потери волос
31 января, 02:45
 
В миреТурцияРоссияСтамбул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала