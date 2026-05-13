Россияне стали чаще пересаживать волосы в Турции, рассказал врач

АНКАРА, 13 мая — РИА Новости. Граждане России стали чаще приезжать в Турцию для проведения операций по пересадке волос, сообщила РИА Новости турецкий врач Мерве Дузчимен.

По словам Дузчимен, Турция остается одним из мировых центров медицинского туризма благодаря относительно доступным ценам, большому опыту специалистов и высокой конкуренции среди клиник. Она отметила, что многие иностранные пациенты выбирают турецкие клиники из-за сочетания стоимости и качества услуг.

Дузчимен отметила, что спрос на процедуры эстетической медицины в Турции продолжает расти на фоне высоких цен на аналогичные услуги в Европе и ряде других стран. По ее оценке, медицинский туризм остается одним из наиболее быстрорастущих направлений турецкого сектора услуг.