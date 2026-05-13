ВС России нанесли удары по объектам энергетики и ТЭК, используемым ВСУ

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российские Вооруженные Силы нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Также поражение нанесено по местам сборки, хранения, запуска беспилотников, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.