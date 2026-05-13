Появились подробности о вспышке вируса на лайнере у берегов Франции

ЛОНДОН, 13 мая - РИА Новости. Вспышка случаев гастроэнтерита на круизном лайнере Ambition произошла после посадки пассажиров в Ливерпуле, сообщила компания-владелец судна Ambassador Cruise Line РИА Новости.

Агентство Франс Пресс со ссылкой на власти ранее сообщало, что мужчина скончался на круизном лайнере во Франции , предположительно, из-за гастроэнтерита.

"Судно отправилось из Белфаста в пятницу, 8 мая, и покинуло Ливерпуль в субботу, 9 мая. Наши данные свидетельствуют о всплеске числа случаев заболевания после посадки гостей в Ливерпуле", - заявили в пресс-службе компании.

По данным компании, всего на лайнере зафиксировано 49 случаев гастроэнтерита, включая одного члена экипажа.

Круизный лайнер компании Ambassador Cruise Line отправился в плавание от Шетландских островов в Шотландии 6 мая и останавливался в Белфасте, Ливерпуле и французском Бресте , после чего прибыл в Бордо

Первые анализы пока не выявили норовирус, однако медики в Бордо проводят дополнительные исследования. В то же время они исключили связь этого случая с хантавирусом, вспышка которого произошла недавно на нидерландском круизном лайнере MV Hondius.