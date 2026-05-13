Появились подробности о вспышке вируса на лайнере у берегов Франции

ЛОНДОН, 13 мая - РИА Новости. Вспышка случаев гастроэнтерита на круизном лайнере Ambition произошла после посадки пассажиров в Ливерпуле, сообщила компания-владелец судна Ambassador Cruise Line РИА Новости.
Агентство Франс Пресс со ссылкой на власти ранее сообщало, что мужчина скончался на круизном лайнере во Франции, предположительно, из-за гастроэнтерита.
По данным компании, всего на лайнере зафиксировано 49 случаев гастроэнтерита, включая одного члена экипажа.
Первые анализы пока не выявили норовирус, однако медики в Бордо проводят дополнительные исследования. В то же время они исключили связь этого случая с хантавирусом, вспышка которого произошла недавно на нидерландском круизном лайнере MV Hondius.
Гастроэнтерит — это воспаление слизистой оболочки желудка и кишечника, в результате чего у заболевшего может быть рвота, диарея, боль в животе и лихорадка. Чаще всего заболевание вызвано инфекциями, такими как ротавирус и норовирус.