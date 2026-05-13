Появились подробности о вспышке вируса на лайнере у берегов Франции
17:43 13.05.2026
Появились подробности о вспышке вируса на лайнере у берегов Франции

Вспышка гастроэнтерита на лайнере Ambition произошла после посадки в Ливерпуле

CC BY 4.0 / Farid mernissi / Croisière AMBITION au port à Casablanca - Morocco
Круизный лайнер Ambition
Круизный лайнер Ambition. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На круизном лайнере Ambition произошла вспышка гастроэнтерита после посадки пассажиров в Ливерпуле.
  • Всего зафиксировано 49 случаев заражения.
ЛОНДОН, 13 мая - РИА Новости. Вспышка случаев гастроэнтерита на круизном лайнере Ambition произошла после посадки пассажиров в Ливерпуле, сообщила компания-владелец судна Ambassador Cruise Line РИА Новости.
Агентство Франс Пресс со ссылкой на власти ранее сообщало, что мужчина скончался на круизном лайнере во Франции, предположительно, из-за гастроэнтерита.
"Судно отправилось из Белфаста в пятницу, 8 мая, и покинуло Ливерпуль в субботу, 9 мая. Наши данные свидетельствуют о всплеске числа случаев заболевания после посадки гостей в Ливерпуле", - заявили в пресс-службе компании.
По данным компании, всего на лайнере зафиксировано 49 случаев гастроэнтерита, включая одного члена экипажа.
Круизный лайнер компании Ambassador Cruise Line отправился в плавание от Шетландских островов в Шотландии 6 мая и останавливался в Белфасте, Ливерпуле и французском Бресте, после чего прибыл в Бордо.
Первые анализы пока не выявили норовирус, однако медики в Бордо проводят дополнительные исследования. В то же время они исключили связь этого случая с хантавирусом, вспышка которого произошла недавно на нидерландском круизном лайнере MV Hondius.
Гастроэнтерит — это воспаление слизистой оболочки желудка и кишечника, в результате чего у заболевшего может быть рвота, диарея, боль в животе и лихорадка. Чаще всего заболевание вызвано инфекциями, такими как ротавирус и норовирус.
