Мировое потребление вина упало до минимума за 68 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мировое потребление вина снижается четвертый год подряд и достигло минимума с 1957 года.
- Среди двадцати крупнейших потребителей вина по итогам года первое место заняли США, следом расположились Франция и Италия.
- Наибольшее сокращение потребления вина было зафиксировано в Китае, а самое значительное увеличение — в Бразилии.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Потребление вина в мире снижается четвертый год подряд и по итогам 2025 года достигло минимума с 1957 года, следует из данных Международной организации виноградарства и виноделия (OIV), с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, согласно статистике, представленной в отчете организации, снижение потребления вина происходит четвертый год подряд - с 2022 года. Согласно данным OIV сейчас оно находится на минимумах с 1957 года.
"Мировое потребление вина в 2025 году оценивается в 208 миллиона гектолитров, что на 2,7% меньше, чем в 2024 году.
Это снижение идет по относительно стабильной траектории, начавшейся с 2018 года, при этом мировые объемы за этот период сократились на 14%", - отмечается в документе.
Авторы отмечают, что в ряде зрелых винных рынков меняющиеся предпочтения в образе жизни, смена привычек и поколений продолжают влиять на поведение потребителей. Также сектор с 2020 года сталкивается с рядом внешних факторов давления, включая пандемию COVID-19, геополитическую напряженность, сбои в торговле и инфляционное давление, которые негативно сказались на покупательной способности и потребительском доверии.
Среди двадцати крупнейших потребителей вина по итогам года первое место заняли США - 31,9 миллиона гектолитров, или 15,3% от всего мирового потребления. За год объемы выпитого американцами вина сократились на 4,3%.
Следом расположилась Франция - 22 миллиона гектолитров, или 10,6% (-3,2%) и Италия - 20,2 миллиона гектолитров, или 9,7% (-9,4%). В Германии потребление вина составило 17,8 миллиона гектолитров(-4,3%), в Великобритании - 12,3 миллиона гектолитров (-2,4%)
Замкнули десятку Аргентина (7,5 миллиона гектолитров), Португалия (5,6 миллиона гектолитров) и Австралия (5,3 миллиона гектолитров).
Наибольшее сокращение потребления было зафиксировано в Китае, где оно падает в среднем примерно на 2 миллиона гектолитров в год с 2018 года, отметили авторы отчета. Согласно представленной в нем статистике, в КНР в 2025 году снижение потребления составило 13%, до 4,8 миллиона гектолитров.
Также среди топ-20 потребителей самое заметное сокращение потребления вина было у Нидерландов на 12,7%, до 2,9 миллиона гектолитров и Италии - на 9,4%