Мировое потребление вина упало до минимума за 68 лет

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Потребление вина в мире снижается четвертый год подряд и по итогам 2025 года достигло минимума с 1957 года, следует из данных Международной организации виноградарства и виноделия (OIV), с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно данным OIV сейчас оно находится на минимумах с 1957 года.

"Мировое потребление вина в 2025 году оценивается в 208 миллиона гектолитров, что на 2,7% меньше, чем в 2024 году.

Это снижение идет по относительно стабильной траектории, начавшейся с 2018 года, при этом мировые объемы за этот период сократились на 14%", - отмечается в документе.

Авторы отмечают, что в ряде зрелых винных рынков меняющиеся предпочтения в образе жизни, смена привычек и поколений продолжают влиять на поведение потребителей. Также сектор с 2020 года сталкивается с рядом внешних факторов давления, включая пандемию COVID-19, геополитическую напряженность, сбои в торговле и инфляционное давление, которые негативно сказались на покупательной способности и потребительском доверии.

Среди двадцати крупнейших потребителей вина по итогам года первое место заняли США - 31,9 миллиона гектолитров, или 15,3% от всего мирового потребления. За год объемы выпитого американцами вина сократились на 4,3%.

Следом расположилась Франция - 22 миллиона гектолитров, или 10,6% (-3,2%) и Италия - 20,2 миллиона гектолитров, или 9,7% (-9,4%). В Германии потребление вина составило 17,8 миллиона гектолитров(-4,3%), в Великобритании - 12,3 миллиона гектолитров (-2,4%)

На шестой строчке расположилась Испания с 9,4 миллионами гектолитров (-5,2%), а Россия - на седьмом, с 8 миллионами гектолитров (-5,5%).

Наибольшее сокращение потребления было зафиксировано в Китае , где оно падает в среднем примерно на 2 миллиона гектолитров в год с 2018 года, отметили авторы отчета. Согласно представленной в нем статистике, в КНР в 2025 году снижение потребления составило 13%, до 4,8 миллиона гектолитров.

Также среди топ-20 потребителей самое заметное сокращение потребления вина было у Нидерландов на 12,7%, до 2,9 миллиона гектолитров и Италии - на 9,4%