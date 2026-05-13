Рейтинг@Mail.ru
Мировое потребление вина упало до минимума за 68 лет - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:03 13.05.2026
Мировое потребление вина упало до минимума за 68 лет

РИА Новости: мировое потребление вина упало до минимума за 68 лет

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкДегустация красного вина на винодельне
Дегустация красного вина на винодельне - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Дегустация красного вина на винодельне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мировое потребление вина снижается четвертый год подряд и достигло минимума с 1957 года.
  • Среди двадцати крупнейших потребителей вина по итогам года первое место заняли США, следом расположились Франция и Италия.
  • Наибольшее сокращение потребления вина было зафиксировано в Китае, а самое значительное увеличение — в Бразилии.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Потребление вина в мире снижается четвертый год подряд и по итогам 2025 года достигло минимума с 1957 года, следует из данных Международной организации виноградарства и виноделия (OIV), с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, согласно статистике, представленной в отчете организации, снижение потребления вина происходит четвертый год подряд - с 2022 года. Согласно данным OIV сейчас оно находится на минимумах с 1957 года.
Винный дом - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Россия стала шестой страной в Европе по производству вина
Вчера, 22:57
"Мировое потребление вина в 2025 году оценивается в 208 миллиона гектолитров, что на 2,7% меньше, чем в 2024 году.
Это снижение идет по относительно стабильной траектории, начавшейся с 2018 года, при этом мировые объемы за этот период сократились на 14%", - отмечается в документе.
Авторы отмечают, что в ряде зрелых винных рынков меняющиеся предпочтения в образе жизни, смена привычек и поколений продолжают влиять на поведение потребителей. Также сектор с 2020 года сталкивается с рядом внешних факторов давления, включая пандемию COVID-19, геополитическую напряженность, сбои в торговле и инфляционное давление, которые негативно сказались на покупательной способности и потребительском доверии.
Среди двадцати крупнейших потребителей вина по итогам года первое место заняли США - 31,9 миллиона гектолитров, или 15,3% от всего мирового потребления. За год объемы выпитого американцами вина сократились на 4,3%.
Работа винодельческого предприятия - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Роскачество назвало лучшие оранжевые вина
7 мая, 03:34
Следом расположилась Франция - 22 миллиона гектолитров, или 10,6% (-3,2%) и Италия - 20,2 миллиона гектолитров, или 9,7% (-9,4%). В Германии потребление вина составило 17,8 миллиона гектолитров(-4,3%), в Великобритании - 12,3 миллиона гектолитров (-2,4%)
На шестой строчке расположилась Испания с 9,4 миллионами гектолитров (-5,2%), а Россия - на седьмом, с 8 миллионами гектолитров (-5,5%).
Замкнули десятку Аргентина (7,5 миллиона гектолитров), Португалия (5,6 миллиона гектолитров) и Австралия (5,3 миллиона гектолитров).
Наибольшее сокращение потребления было зафиксировано в Китае, где оно падает в среднем примерно на 2 миллиона гектолитров в год с 2018 года, отметили авторы отчета. Согласно представленной в нем статистике, в КНР в 2025 году снижение потребления составило 13%, до 4,8 миллиона гектолитров.
Также среди топ-20 потребителей самое заметное сокращение потребления вина было у Нидерландов на 12,7%, до 2,9 миллиона гектолитров и Италии - на 9,4%
Сильнее всего за год потребление выросло у Бразилии - на 41,9%, до 4,4 миллиона гектолитров, Румынии - на 11%, до 3,5 миллиона гектолитров и Японии - на 6,8%, до 3,3 миллиона гектолитров.
Бар алкогольных напитков - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
Белые и розовые вина впервые обогнали красные по объемам продаж
1 мая, 04:09
 
ИталияКитайСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала