США пытаются вести продуктивные переговоры с Ираном, заявил Вэнс

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты пытаются вести продуктивные переговоры с Ираном и считают, что прогресс в них есть.
ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты пытаются вести продуктивные переговоры с Ираном и считают, что прогресс в них есть.
"Мы стараемся вести продуктивный диалог (с Ираном - ред.)... Я считаю, что мы добиваемся результатов", - сказал Вэнс журналистам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.