Рейтинг@Mail.ru
США пытаются вести продуктивные переговоры с Ираном, заявил Вэнс - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:58 13.05.2026 (обновлено: 22:07 13.05.2026)
США пытаются вести продуктивные переговоры с Ираном, заявил Вэнс

Вэнс: США пытаются вести продуктивные переговоры с Ираном и видят прогресс

© AP Photo / Stefan JeremiahДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© AP Photo / Stefan Jeremiah
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты пытаются вести продуктивные переговоры с Ираном и считают, что прогресс в них есть.
ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты пытаются вести продуктивные переговоры с Ираном и считают, что прогресс в них есть.
"Мы стараемся вести продуктивный диалог (с Ираном - ред.)... Я считаю, что мы добиваемся результатов", - сказал Вэнс журналистам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
США продолжают "агрессивный" дипломатический процесс с Ираном, заявил Вэнс
Вчера, 21:42
 
В миреСШАИранИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала