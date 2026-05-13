США продолжают "агрессивный" дипломатический процесс с Ираном, заявил Вэнс

ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США остаются вовлеченными в очень "агрессивный" дипломатический процесс с Ираном.

Вэнс добавил, что у президента США Дональда Трампа есть много вариантов действий в отношении Ирана, как дипломатических, так и военных.