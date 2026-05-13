США продолжают "агрессивный" дипломатический процесс с Ираном, заявил Вэнс

ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США остаются вовлеченными в очень "агрессивный" дипломатический процесс с Ираном.
"Я согласен с президентом (США Дональдом Трампом) в том, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. Мы, разумеется, вовлечены в очень активный и агрессивный дипломатический процесс, чтобы попытаться не допустить этого", - сказал Вэнс журналистам.
Вэнс добавил, что у президента США Дональда Трампа есть много вариантов действий в отношении Ирана, как дипломатических, так и военных.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.