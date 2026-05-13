В Варшаве десять поляков избили украинских подростков

Краткий пересказ от РИА ИИ В Варшаве десять поляков жестоко избили украинских подростков.

ВАРШАВА, 13 мая - РИА Новости. Десяток поляков жестоко избили украинских подростков в Варшаве, сообщает издание Десяток поляков жестоко избили украинских подростков в Варшаве, сообщает издание TheWarsaw

"В Варшаве под Свентокшиским мостом поляки жестоко избили подростков из Украины . Одному из них проломили череп, другого, по словам пострадавших, пытались сбросить с моста в Вислу", - говорится в сообщении.

По данным издания, 16-летний Артем гулял по мосту вместе с четырьмя друзьями. "Они общались в основном по-украински и по-русски, поскольку в компании была только одна полька. Сначала к подросткам начали приставать двое парней на электросамокате. Вскоре они вернулись уже группой примерно из десяти человек", - говорится в сообщении.

По словам Артема, нападавшие "распылили ему в лицо перцовый газ и били ногами, в том числе по голове, его друга повалили на землю, разбили очки и попытались столкнуть за ограждение моста в реку". Еще одному подростку, как выяснилось позже, сломали нос.

"Пострадавшего подростка прооперировали, сейчас он в больнице. У него трещина черепа и тяжелые травмы лица. По словам правозащитницы Марины Хулии, которая помогает семье Артема, подросток уверен, что если бы на место не приехала полиция, то нападавшие "забили бы их до смерти", - говорится в сообщении.

Когда нападавшие увидели, что приближается полиция, они сразу же скрылись.