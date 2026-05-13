В США перенесли слушания по делу экстрадированных из Болгарии россиян

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Слушания по делу граждан России Сергея Ивина и Олега Ольшанского, обвиняемых в обходе американских санкций и отмывании денег, перенесены с июня на сентябрь, выяснило РИА Новости, изучив судебные документы.

Судья Грегори Преснелл удовлетворил ходатайства обоих фигурантов по итогам организационного заседания, прошедшего 13 мая. Суд присяжных назначен на 1 сентября, следующее организационное заседание - на 12 августа. Присутствие обвиняемых на нем не потребуется.

Как сообщало РИА Новости, оба обвиняемых подписали отказ от права на начало суда в установленные законом сроки до 30 сентября 2026 года включительно, а защита Ольшанского подала ходатайство о переносе, сославшись на большой объем материалов дела и смену адвоката.

Суд признал, что интересы правосудия в данном случае перевешивают право обвиняемых на рассмотрение дела в установленные сроки.

Ольшанский и Ивин обвиняются в сговоре с целью нарушения американских санкций против РФ , а также в отмывании денег. Прокуратура США требует конфисковать не менее 350 миллионов долларов по их делу. Им грозит до 40 лет лишения свободы и крупные штрафы.