Рейтинг@Mail.ru
В США перенесли слушания по делу экстрадированных из Болгарии россиян - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:15 13.05.2026
В США перенесли слушания по делу экстрадированных из Болгарии россиян

В США перенесли на сентябрь слушания по делу россиян Ивина и Ольшанского

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonАмериканские флаги перед Белым домом в Вашингтоне
Американские флаги перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Американские флаги перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Слушания по делу граждан России Сергея Ивина и Олега Ольшанского, обвиняемых в обходе американских санкций и отмывании денег, перенесли с июня на сентябрь.
  • Суд присяжных назначен на 1 сентября, следующее организационное заседание — на 12 августа.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Слушания по делу граждан России Сергея Ивина и Олега Ольшанского, обвиняемых в обходе американских санкций и отмывании денег, перенесены с июня на сентябрь, выяснило РИА Новости, изучив судебные документы.
Судья Грегори Преснелл удовлетворил ходатайства обоих фигурантов по итогам организационного заседания, прошедшего 13 мая. Суд присяжных назначен на 1 сентября, следующее организационное заседание - на 12 августа. Присутствие обвиняемых на нем не потребуется.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Россияне Ивин и Ольшанский отказались от права на "быстрый суд" в США
Вчера, 06:20
Как сообщало РИА Новости, оба обвиняемых подписали отказ от права на начало суда в установленные законом сроки до 30 сентября 2026 года включительно, а защита Ольшанского подала ходатайство о переносе, сославшись на большой объем материалов дела и смену адвоката.
Суд признал, что интересы правосудия в данном случае перевешивают право обвиняемых на рассмотрение дела в установленные сроки.
Ольшанский и Ивин обвиняются в сговоре с целью нарушения американских санкций против РФ, а также в отмывании денег. Прокуратура США требует конфисковать не менее 350 миллионов долларов по их делу. Им грозит до 40 лет лишения свободы и крупные штрафы.
Россияне были арестованы в Болгарии в декабре 2025 года и выданы американской стороне 26 марта 2026 года.
Судебная система США - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
Суд постановил освободить россиянку, задержанную у военной базы в США
3 апреля, 15:57
 
В миреРоссияСШАБолгария
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала