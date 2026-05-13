США заявили, что за месяц морской блокады дали пройти 15 гуманитарным судам

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая – РИА Новости. США за месяц морской блокады Ирана разрешили пройти 15 судам с гуманитарной помощью, заявили в Центральном командовании ВС страны.

Там не раскрыли, о каких именно судах и какой гумпомощи идет речь.