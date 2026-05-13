США заявили, что за месяц морской блокады дали пройти 15 гуманитарным судам - РИА Новости, 13.05.2026
19:52 13.05.2026
США заявили, что за месяц морской блокады дали пройти 15 гуманитарным судам

© AP Photo / Fatima Shbair — Суда недалеко от Ормузского пролива
Суда недалеко от Ормузского пролива. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США за месяц морской блокады Ирана разрешили пройти 15 судам с гуманитарной помощью.
  • Американские силы перенаправили 67 коммерческих судов и вывели из строя четыре судна для обеспечения соблюдения блокады.
  • В заявлении командования не раскрыто, о каких именно судах и какой гумпомощи идет речь.
НЬЮ-ЙОРК, 13 мая – РИА Новости. США за месяц морской блокады Ирана разрешили пройти 15 судам с гуманитарной помощью, заявили в Центральном командовании ВС страны.
"По состоянию на сегодня американские силы перенаправили 67 коммерческих судов, разрешили пройти 15 судам, поддерживающим доставку гуманитарной помощи, и вывели из строя четыре судна для обеспечения соблюдения блокады", – говорится в заявлении командования в Х.
Там не раскрыли, о каких именно судах и какой гумпомощи идет речь.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
