Лавров рассказал, как США пытаются править миром
08:55 13.05.2026 (обновлено: 12:00 13.05.2026)
Лавров рассказал, как США пытаются править миром

Лавров: США хотят править миром через контроль мировой энергетики

  • Сергей Лавров считает, что США стремятся править миром за счет принуждения стран к покупке американских энергоресурсов.
  • По его словам, давление на страны с требованием не покупать нефть из России — это колониальные и неоколониальные методы эксплуатации.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты стремятся править миром за счет принуждения стран к покупке американских, а не российских энергоресурсов, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
В интервью RT India он отметил, что давление на всех с требованием не покупать нефть из России - это нечистоплотные методы, которые можно назвать колониальными и неоколониальными. По словам министра, речь идет о методах эксплуатации.
«
"Суть которых – заставить всех покупать не дешевую нефть у России, а дорогие нефть и сжиженный природный газ в Соединенных Штатах. Таком образом они стремятся править миром через контроль мировой энергетики", - подчеркнул Лавров.
