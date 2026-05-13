Уральца, проехавшегося в вагоне с углем после отдыха в баре, оштрафовали
16:22 13.05.2026
Уральца, проехавшегося в вагоне с углем после отдыха в баре, оштрафовали

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Молодого человека, проехавшегося в вагоне с углем после отдыха в баре, оштрафовали на две тысячи рублей.
  • Личность правонарушителя установлена, он признан виновным по части 1 статьи 11.17 КоАП РФ.
  • Уральская транспортная прокуратура еще должна проверить состояние безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и эффективность режимных мероприятий.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Молодого человека, проехавшегося в вагоне с углем после отдыха в баре в тюменском Ишиме, оштрафовали на две тысячи рублей, свою вину в административном правонарушении он признал, сообщили РИА Новости в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Во вторник в СМИ разошлись публикации, в которых утверждалось, что молодой человек проснулся в шесть часов утра в следующем в Тюмень вагоне с углем после того, как активно отдохнул в баре. Он записал видео коллеге, где сетовал, что ничего не помнит, и усомнился в возможности выхода на работу.
В пресс-службах управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу и Уральской транспортной прокуратуры РИА Новости рассказали, что ведомства после его "необычного путешествия" начали проверку, в частности, по части 1 статьи 11.17 КоАП РФ – о нарушении правил поведения на железнодорожном транспорте. В прокуратуре уточняли, молодой человек ехал от станции Ишим до Тюмени в грузовом полувагоне.
"Случившаяся ситуация находится на контроле Уральской транспортной прокуратуры. В настоящее время личность правонарушителя установлена. Транспортная полиция привлекла молодого человека по части 1 статьи 11.17 КоАП РФ, назначен штраф в размере двух тысяч рублей", – сказала собеседница агентства.
Молодой человек вину признал, добавили в пресс-службе, однако прокуратуре еще предстоит проверить состояние безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и эффективности режимных мероприятий.
ПроисшествияРоссияИшим (река)Тюмень
 
 
