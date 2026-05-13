Ульянов назвал основной фактор в развитии ядерных сил России

01:05 13.05.2026 (обновлено: 01:06 13.05.2026)
Ульянов: выход США из договора по ПРО стал фактором развития ядерных сил РФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Ульянов заявил, что выход США из договора по ПРО стал основным фактором в развитии усовершенствованных ядерных сил России.
  • Так Ульянов прокомментировал испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что выход США из договора по ПРО стал основным фактором в развитии усовершенствованных ядерных сил России.
"Решение США подорвать договор по ПРО сыграло очень значительную роль в развитии стратегического ядерного оружия России. Оно оказалось основным фактором в развитии усовершенствованных ядерных сил России", - написал Ульянов в соцсети Х, комментируя испытательный пуск ракетного комплекса "Сармат".
Во вторник командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном испытательном пуске новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".
РоссияСШАВенаМихаил Ульянов (дипломат)Сергей КаракаевВладимир ПутинРакетные войска стратегического назначения
 
 
