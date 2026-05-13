Ульянов назвал основной фактор в развитии ядерных сил России

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что выход США из договора по ПРО стал основным фактором в развитии усовершенствованных ядерных сил России.
"Решение США подорвать договор по ПРО сыграло очень значительную роль в развитии стратегического ядерного оружия России. Оно оказалось основным фактором в развитии усовершенствованных ядерных сил России", - написал Ульянов в соцсети Х, комментируя испытательный пуск ракетного комплекса "Сармат".
Во вторник командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном испытательном пуске новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".