Тысячи украинцев в Европе хотят переехать в Россию, заявили в МИД

00:50 13.05.2026 (обновлено: 02:38 13.05.2026)
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Тысячи украинцев, оказавшихся после 2022 года в странах Европы, заинтересованы в переезде в Россию, рассказал РИА Новости директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД Геннадий Овечко.
"Речь идет о тысячах и десятках тысяч человек, кто заинтересован", — сказал он, комментируя соответствующий вопрос.
По его оценке, интерес украинцев к переезду в Россию остается весьма стабильным. При этом приезжающие на российскую территорию граждане Украины проходят особую процедуру проверки, подчеркнул дипломат.
В феврале российский генконсул в Нью-Йорке Алексей Марков рассказал РИА Новости о том, что украинцы в США активно интересуются программой по переселению соотечественников в Россию, количество обращений по этой теме "кратно возросло".
В сентябре прошлого года Владимир Путин внес изменения в госпрограмму по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Теперь владение русским можно подтвердить документом об образовании, полученном за пределами России в филиале вуза, находящегося в российском либо совместном с иностранным государством ведении, если обучение проходило на русском языке.
Также в программе теперь могут принять участие соотечественники, родившиеся и ранее проживавшие в новых регионах. Субъекты получили право оказывать участникам и членам их семей финансовую и социальную поддержку по региональным программам переселения. Например, помочь обустроить жилье или получить профессиональное образование.
