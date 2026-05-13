Тысячи украинцев в Европе хотят переехать в Россию, заявили в МИД

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Тысячи украинцев, оказавшихся после 2022 года в странах Европы, заинтересованы в переезде в Россию, рассказал РИА Новости директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД Геннадий Овечко.

« "Речь идет о тысячах и десятках тысяч человек, кто заинтересован", — сказал он, комментируя соответствующий вопрос.

По его оценке, интерес украинцев к переезду в Россию остается весьма стабильным. При этом приезжающие на российскую территорию граждане Украины проходят особую процедуру проверки, подчеркнул дипломат.

В феврале российский генконсул в Нью-Йорке Алексей Марков рассказал РИА Новости о том, что украинцы в США активно интересуются программой по переселению соотечественников в Россию, количество обращений по этой теме "кратно возросло".

В сентябре прошлого года Владимир Путин внес изменения в госпрограмму по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Теперь владение русским можно подтвердить документом об образовании, полученном за пределами России в филиале вуза, находящегося в российском либо совместном с иностранным государством ведении, если обучение проходило на русском языке.