Самолет дальней разведки НАТО кружил у границы с Украиной

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry продолжительное время летал по круговой траектории над Польшей у границы с Украиной, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
В настоящий момент борт находится в воздушном пространстве Германии, по всей видимости, следуя к аэродрому вылета.
Boeing E-3 Sentry - это самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS), способный идентифицировать воздушные и морские цели на больших расстояниях и координировать действия авиации и сил ПВО.
Ранее в среду британский самолет-разведчик Boeing Poseidon MRA1 летал вдоль границы Калининградской области. Помимо этого, в двухстах километрах от Мурманска над Баренцевым морем был замечен разведывательный Boeing P-8A Poseidon ВВС Норвегии.