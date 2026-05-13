Рейтинг@Mail.ru
Самолет дальней разведки НАТО кружил у границы с Украиной - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:37 13.05.2026
Самолет дальней разведки НАТО кружил у границы с Украиной

РИА Новости: самолет дальней разведки НАТО заметили у границы с Украиной

© REUTERS / SOPA Images via ZUMA Wire/Fabrizio GandolfoСамолет-разведчик НАТО Boeing E-3A Sentry
Самолет-разведчик НАТО Boeing E-3A Sentry - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© REUTERS / SOPA Images via ZUMA Wire/Fabrizio Gandolfo
Самолет-разведчик НАТО Boeing E-3A Sentry . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry продолжительное время летал по круговой траектории над Польшей у границы с Украиной.
  • Самолет поднялся в воздух с авиабазы в немецком Гайленкирхене и в течение длительного времени кружил в районе города Люблин.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry продолжительное время летал по круговой траектории над Польшей у границы с Украиной, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Самолет поднялся в воздух с авиабазы в немецком Гайленкирхене около 13.40 мск и направился в сторону польско-украинской границы. Затем он в течение длительного времени кружил в районе города Люблин. Конкретные цели его миссии на востоке Польши неизвестны.
В настоящий момент борт находится в воздушном пространстве Германии, по всей видимости, следуя к аэродрому вылета.
Boeing E-3 Sentry - это самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS), способный идентифицировать воздушные и морские цели на больших расстояниях и координировать действия авиации и сил ПВО.
Ранее в среду британский самолет-разведчик Boeing Poseidon MRA1 летал вдоль границы Калининградской области. Помимо этого, в двухстах километрах от Мурманска над Баренцевым морем был замечен разведывательный Boeing P-8A Poseidon ВВС Норвегии.
Самолет Boeing Poseidon - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Возле Калининградской области заметили британский самолет-разведчик
Вчера, 14:17
 
В миреПольшаУкраинаЛюблинНАТОBoeing P-8A Poseidon
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала