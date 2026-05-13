"Зеленскому предъявят". Экс-премьер Украины выступил с тревожным заявлением

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Владимиру Зеленскому могут предъявить прямые обвинения по делу о коррупции, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале.
"Какие последствия будут после команд американцев в отношение киевского режима, пока сложно сказать. Что касается Ермака, то его путь понятный – это суд и приговор. Выдвинутые ему обвинения очень жесткие, и срок по ним грозит очень порядочный. Что касается Зеленского, если американцам он нужен, значит, он будет сидеть в своем кресле, независимо от того, какие против него будут выдвинуты обвинения. Настоящий марионеточный режим. Но поскольку режим Зеленского — это организованная преступная группировка, то лишь вопрос времени, когда ему предъявят прямые обвинения", — написал он.
По его мнению, расследование дела о разворовывании средств, прежде всего американского бюджета, – следствие команды, которую дал Вашингтон.
На этой неделе НАБУ и САП предъявили бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку обвинения в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу.
Следом ведомства сообщили, что фигурантами стали еще шесть человек. Имена не называются, однако, по данным издания "Страна.ua", речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о коррупции. Также среди фигурантов есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Владимира Зеленского.
Позднее глава САП Александр Якименко заявил, что ведомство ходатайствует об аресте Ермака, предлагается назначить залог в размере 180 миллионов гривен.
Экс-главу офиса Зеленского уволили в ноябре на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике.