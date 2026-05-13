Рейтинг@Mail.ru
"Волна убийств". Произошедшее на Украине вызвало ужас в США - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:06 13.05.2026
"Волна убийств". Произошедшее на Украине вызвало ужас в США

RS: на Украине усиливается протест против силовой мобилизации

© REUTERSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© REUTERS
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Украине усиливается сопротивление насильственной мобилизации, пишет Responsible Statecraft..
  • Затягивание конфликта с Россией обострило экономический и демографический кризис на Украине.
  • Насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан приводят к скандалам и протестам.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. На Украине с каждым днем усиливается сопротивление насильственной мобилизации, пишет Responsible Statecraft.
"Боевые действия затягиваются, и гражданское неповиновение становится все более ожесточенным. 2025 год ознаменовался волной убийств военных комиссаров", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский на саммите ЕС на Кипре - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
"Под трибунал". На Западе набросились на Зеленского из-за ЧП на Украине
12 мая, 18:32
Как подчеркнуло издание, подобное сопротивление призыву стало лишь одним из побочных явлений затягивания противостояния с Россией.
"На карту поставлено нечто большее, чем победа или поражение Украины. Продолжение конфликта обострило глубокий экономический и демографический кризис, который угрожает будущему и стабильности Украины, и нормальной работе государства. <…> Украинское государство держится на плаву сугубо благодаря крупным кредитам из Европы и уже задолжало семьям погибших солдат на фоне огромных потерь — взяв на себя непосильное бремя на многие миллиарды евро", — отмечается в статье.
Игнорирование этих проблем на Западе, а также распространение нарратива о том, что Россия якобы "вот-вот рухнет", приводит к тому, что сторонники Украины ведут ее к разрушению, заключил автор статьи.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Юлия Мендель - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
"В стиле Зеленского". Произошедшее на Украине вызвало гнев на Западе
12 мая, 21:32
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала