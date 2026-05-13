Во Львовской области получил повреждения объект критической инфраструктуры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Объект критической инфраструктуры получил повреждения в городе Жолква Львовской области.
- В городе пропал свет.
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в городе Жолква Львовской области на западе Украины, сообщил мэр города Олег Вольский.
Украинское издание "Новости.LIVE" ранее в среду сообщало, что во Львовской области прогремели взрывы.
"В Жолкве… (поврежден – ред.) объект критической инфраструктуры. Город без света. Работают чрезвычайные службы," - написал Вольский в социальной сети Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
22 июня 2022, 17:18