- Во Львовской области прогремели взрывы во время объявленной воздушной тревоги.
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Взрывы прогремели в среду во Львовской области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Новости.LIVE".
"Взрывы слышны во Львовской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, во Львовской области звучит воздушная тревога.
