В Николаевской области украинский военный застрелил сослуживцев

13:57 13.05.2026
В Николаевской области украинский военный застрелил двух сослуживцев

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Николаевской области украинский военнослужащий застрелил двоих сослуживцев.
  • Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Украинский военнослужащий застрелил двоих сослуживцев в Николаевской области во время конфликта, сообщили в полиции региона.
"Убил сослуживцев. В Николаевском районе полицейские задержали военнослужащего. Словесный конфликт между военнослужащими возник во время распития спиртных напитков. 35-летний мужчина произвел выстрелы из автоматического оружия в сторону двух оппонентов. Мужчины погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.
По информации правоохранителей, задержанному предъявлено обвинение в умышленному убийстве. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
