В Николаевской области украинский военный застрелил сослуживцев

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Украинский военнослужащий застрелил двоих сослуживцев в Николаевской области во время конфликта, сообщили в полиции региона.
"Убил сослуживцев. В Николаевском районе полицейские задержали военнослужащего. Словесный конфликт между военнослужащими возник во время распития спиртных напитков. 35-летний мужчина произвел выстрелы из автоматического оружия в сторону двух оппонентов. Мужчины погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.
По информации правоохранителей, задержанному предъявлено обвинение в умышленному убийстве. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
