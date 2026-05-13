В Николаевской области украинский военный застрелил сослуживцев

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Украинский военнослужащий застрелил двоих сослуживцев в Николаевской области во время конфликта, сообщили в полиции региона.

По информации правоохранителей, задержанному предъявлено обвинение в умышленному убийстве. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.