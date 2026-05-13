Переговоры по урегулированию на Украине будут очень сложными, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков заявил, что переговоры по украинскому урегулированию будут очень сложными.
- По его словам, в переговорах будет большое количество важных деталей.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Переговоры по украинскому урегулированию неизбежно будут очень сложными, со множеством важных деталей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он указал на то, что прекращение огня, которое откроет коридор к полноформатным мирным переговорам, наступит в том случае, если Владимир Зеленский отдаст приказ Вооруженным силам Украины покинуть территорию Донбасса.
«
"В этот момент наступит прекращение огня, и стороны спокойно могут заняться переговорами, которые, кстати говоря, неизбежно будут очень сложными и будут содержать большое количество важных деталей", - сказал он журналистам, комментируя вопрос урегулирования украинского конфликта.