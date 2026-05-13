В Раде заявили о массовом бегстве мобилизованных из ВСУ
13:38 13.05.2026
В Раде заявили о массовом бегстве мобилизованных из ВСУ

Депутат Рады Мазурашу: мобилизованные массово бегут из ВСУ

Украинские военные. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Насильно мобилизованные массово бегут из ВСУ, из-за чего растет число дезертиров, заявил депутат Рады Георгий Мазурашу.
  • По его словам, в ТЦК говорят, что это не их проблемы.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Насильно мобилизованные массово бегут из ВСУ, из-за чего на Украине огромное количество дезертиров, заявил депутат Верховной рады Георгий Мазурашу на заседании рады.
"Я им говорю в ТЦК (территориальном центре комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.): эти люди (мобилизованные – ред.) ведь потом убегают, у нас огромное количество самовольных оставлений части, дезертирства… Они говорят: это уже не наши проблемы. Вы загоняете для количества в армию людей, которые очевидно не способны служить, воевать, и это не ваши проблемы?" - заявил Мазурашу во время прямой трансляции заседания Рады.
В субботу РИА Новости со ссылкой на собеседника в российских силовых структурах сообщили, что около двадцати военнослужащих 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ самовольно оставили позиции в районе населенного пункта Запселье в Сумской области. По данным собеседника агентства, военнослужащие подразделения жаловались родственникам, что их отправляют на "верную смерть".
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
