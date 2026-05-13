Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве и 14 областях Украины объявили воздушную тревогу.
- Сигнал тревоги прозвучал в Черниговской, Житомирской, Черкасской, Винницкой и еще десяти областях.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и 14 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн карты, на данный момент сигнал воздушной тревоги звучит в Киеве, Черниговской, Житомирской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской областях и в отдельных районах Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Одесской, Ровненской, Хмельницкой, Черновицкой и Киевской.
В Киеве объявили воздушную тревогу
2 апреля, 14:26