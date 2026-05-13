В некоторых украинских регионах частично пропал свет

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В нескольких украинских регионах частично пропал свет, сообщила энергетическая компания "Укрэнерго".
"На утро есть обесточивания в <...> Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской областях", — говорится в ее Telegram-канале.
Также без электричества остались абоненты в частях ДНР и Запорожской области, подконтрольных ВСУ. Причиной отключений стали повреждения энергетической инфраструктуры.
В "Укрэнерго" добавили, что частично обесточены шесть населенных пунктов в Ивано-Франковской области. Это связано с неблагоприятными погодными условиями.
Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались на Украине в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. По причине этого в середине января в стране ввели режим ЧС.
Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть.
