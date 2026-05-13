В некоторых украинских регионах частично пропал свет

"На утро есть обесточивания в <...> Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской областях", — говорится в ее Telegram-канале.

Также без электричества остались абоненты в частях ДНР и Запорожской области, подконтрольных ВСУ. Причиной отключений стали повреждения энергетической инфраструктуры.

Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались на Украине в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. По причине этого в середине января в стране ввели режим ЧС.