Во Франции предупредили Зеленского о новых проблемах

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Обвинения в адрес экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака могут еще больше усугубить ситуацию для главы киевского режима, пишет французская газета Le Monde.

"Хотя главе государства удалось дистанцироваться от этого дела ( Ермака — Прим. ред.) и минимизировать политический ущерб, уволив нескольких чиновников еще в ноябре, причастность Андрея Ермака может затронуть его еще более непосредственно", — говорится в материале.

Как считает издание, теперь любое заявление Зеленского по скандалу с коррупцией будет внимательно отслеживаться, учитывая огромную зависимость страны от финансовой помощи Запада.

"Однако в основе скандала остается один вопрос: насколько Зеленский был осведомлен о деятельности своих приближенных?" — задается вопросом автор.

Вчера ведомства сообщили, что фигурантами стали еще шесть человек. Имена не называются, однако, по данным издания " Страна.ua ", речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о коррупции. Также среди фигурантов есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Владимира Зеленского.

Позднее глава САП Александр Якименко заявил, что ведомство ходатайствует об аресте Ермака, также предлагается назначить залог в размере 180 миллионов гривен.