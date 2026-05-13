Во Франции предупредили Зеленского о новых проблемах - РИА Новости, 13.05.2026
04:27 13.05.2026
Во Франции предупредили Зеленского о новых проблемах

Le Monde: скандал с Ермаком усугубил положение Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Французская газета Le Monde пишет, что причастность Андрея Ермака к делу может затронуть Владимира Зеленского более непосредственно, любое его заявление по скандалу с коррупцией будет внимательно отслеживаться.
  • Обвинения в адрес экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака могут еще больше усугубить ситуацию для главы киевского режима
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Обвинения в адрес экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака могут еще больше усугубить ситуацию для главы киевского режима, пишет французская газета Le Monde.
"Хотя главе государства удалось дистанцироваться от этого дела (Ермака — Прим. ред.) и минимизировать политический ущерб, уволив нескольких чиновников еще в ноябре, причастность Андрея Ермака может затронуть его еще более непосредственно", — говорится в материале.
Как считает издание, теперь любое заявление Зеленского по скандалу с коррупцией будет внимательно отслеживаться, учитывая огромную зависимость страны от финансовой помощи Запада.
"Однако в основе скандала остается один вопрос: насколько Зеленский был осведомлен о деятельности своих приближенных?" — задается вопросом автор.
В понедельник Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили Ермаку обвинения в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу.
Вчера ведомства сообщили, что фигурантами стали еще шесть человек. Имена не называются, однако, по данным издания "Страна.ua", речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о коррупции. Также среди фигурантов есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Владимира Зеленского.
Позднее глава САП Александр Якименко заявил, что ведомство ходатайствует об аресте Ермака, также предлагается назначить залог в размере 180 миллионов гривен.
Экс-главу офиса Зеленского уволили в ноябре на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике.
В миреФранцияКиевская областьВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакТимур МиндичНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Страна.uaДело Миндича
 
 
