В ЕС рассказали о бешенстве, охватившем Каллас после откровений Мендель - РИА Новости, 13.05.2026
03:13 13.05.2026
В ЕС рассказали о бешенстве, охватившем Каллас после откровений Мендель

Христофору: интервью Мендель срывает планы Каллас по помощи Киеву

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кипрский журналист Алекс Христофору высказал мнение, что интервью Юлии Мендель срывает план главы евродипломатии Каи Каллас по помощи Киеву.
  • Христофору считает, что после таких откровений европейцы начнут сомневаться в том, куда на самом деле пойдут эти 90 миллиардов евро.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Интервью бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель срывает план главы евродипломатии Кая Каллас по помощи Киеву, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
"Мендель описала украинскую администрацию в этом интервью как коррупционеров и параноиков, а ЕС как раз должен на днях начать выплаты Киеву по кредиту. И теперь все может сорваться, что Каллас ей точно не простит", — сказал он.
По словам эксперта, после таких откровений европейцы начнут сомневаться в том, куда на самом деле пойдут эти 90 миллиардов евро.
"А еще у нас у нас есть (экс-глава офиса Зеленского. — Прим. ред.) Ермак, который попал в большие неприятности из-за серьезной коррупции. Это настоящий шок", — добавил журналист.
Вчера глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что первые выплаты из нового кредита Украине на 90 миллиардов евро пойдут на БПЛА.
Накануне Еврокомиссия заявила, что почти 6 миллиардов евро из 9 миллиардов первого транша украинского кредита общим размером 90 миллиардов евро пойдут на вооружения и только 3 миллиарда - на поддержку украинского бюджета.
Юлия Мендель в понедельник дала интервью журналисту Такеру Карлсону, в котором сделала несколько резонансных заявлений. Она утверждала, что людей отправляют на фронт в ответ на критику Зеленского. По словам Мендель, Зеленский говорил о необходимости пропаганды, сравнимой с той, что использовал Геббельс. Она также назвала его диктатором, стремящимся удержать власть на Украине.
В миреКиевУкраинаКайя КалласВладимир ЗеленскийЮлия МендельЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
